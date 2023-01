AutoScout24: prijs occasion naar nieuw record in december

De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto is in december verder gestegen naar een nieuw record. Volgens online-autoplatform AutoScout24 bedroeg de prijs voor een occasion gemiddeld 25.125 euro. Dat is 1,7 procent meer dan in november en 16 procent hoger dan een jaar eerder.

AutoScout24 had eerder al gezegd dat als de stijgende lijn van de afgelopen tijd door zou zetten het prijsniveau van 25.000 euro aan het einde van het jaar doorbroken zou worden. Brancheorganisatie BOVAG heeft ook al aangegeven de trend van stijgende prijzen voor occasions te zien.

De vraag naar tweedehands auto's is veel groter dan het aanbod. Daarbij stond de verkoop van nieuwe auto's vorig jaar onder druk door het wereldwijde chiptekort en leveringsproblemen. Een gevolg hiervan was dat het aanbod gebruikte auto's eveneens slonk. Dit jaagt de prijzen aan.

Volgens AutoScout2 gaan ook in andere Europese landen de prijzen van occasions omhoog. Bij AutoScout24 staan bij elkaar meer dan 202.000 auto's te koop. Het autoplatform heeft naar eigen zeggen het grootste aanbod van Nederland.