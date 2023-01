Ondernemingsraad en directie KLM maken ruzie over een WC

De ondernemingsraad van KLM heeft de indeling van de nieuwe Airbus vloot afgewezen. De pijn zit bij het ontbreken van een vierde toilet in de grotere Airbus A321, schrijft De Telegraaf.

Door het vierde toilet komt KLM niet aan 227 stoelen in de cabine en dat gaat ten koste van de omzet, zo vindt de directie. De OR ziet lange rijen in de gangen van het toestel ontstaan als er te weinig WC's zijn.

Omdat KLM nog steeds een full-service luchtvaartmaatschappij is, is het toiletgebruik aan boord hoger dan bij een prijsvechter.

Voldoende toiletten zijn dan noodzakelijk, ook om rijvorming in het gangpad te voorkomen. De A320 en A321 hebben één gangpad.