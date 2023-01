Nieuwe pensioenstelsel had voor hoger pensioen gezorgd

Pensioengerechtigden hadden de afgelopen twintig jaar een hoger pensioen genoten, als de regelingen van het nieuwe pensioenstelsel toen al hadden gegolden, berekende de vermogensbeheerdivisie van Aegon.

Zo zou de uitkering van de gepensioneerde in het rekenvoorbeeld van Aegon met 36 tot 47% zijn gestegen. In werkelijkheid kreeg de gemiddelde gepensioneerde er van 2003 tot en met 2022 10% bij, schrijft het FD.

Zekerheid bieden over de toekomstige pensioenen is lastig. Hoe hoog elke uitkering in het nieuwe stelsel uitvalt, hangt af van toekomstige economische ontwikkelingen.