Welke producten werden in 2022 vooral duurder?

Dát de kassabon in de supermarkt elke maand een hoger bedrag toonde, is wel duidelijk, maar welke producten stegen het meest in prijs? Vooral melk, kaas en eieren, becijferde het CBS.

In december waren die producten 28 procent duurder dan een jaar eerder. Dat geldt ook voor olie en vetten. Verder zijn vlees en vis flink in prijs gestegen. Een moot zalm of een stukje kip kost ongeveer 18 procent meer dan een jaar eerder. Brood ging 16 procent in prijs omhoog en groenten bijna 14 procent.

Maar gas en elektriciteit spannen de kroon. Hoewel de prijzen nu aan het zakken zijn, is gas in een jaar tijd 60 procent duurder geworden en elektra bijna 45 procent. Benzine was 7 procent goedkoper dan een jaar eerder. In totaal is voeding 17 procent duurder geworden.

Over heel 2022 bedroeg de inflatie 10 procent, het hoogste cijfer sinds 1975 en een enorm verschil met 2021 toen de geldontwaarding nog een keurige 2,7 procent was.