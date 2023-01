Nederland in een jaar ruim 100.000 bedrijven rijker, veel zzp’ers

Het aantal bedrijven in Nederland is afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) ging het aantal bedrijven van bijna 2,2 miljoen aan het begin van vorig jaar naar ruim 2,3 miljoen aan het einde van 2022. Dat komt neer op een groei van 5,7 procent, aldus KVK. De onderzoekers stellen dat het overgrote deel van deze groei voor rekening komt van zzp'ers. Op 1 januari van dit jaar was 17 procent van de werkzame beroepsbevolking een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Een decennium geleden was dat nog 10 procent. De werkzame bevolking nam in de afgelopen tien jaar met 14 procent toe. Het aantal zzp'ers ging in die periode met 84 procent omhoog naar meer dan 1,6 miljoen. Inmiddels is 70 procent van alle ondernemingen te typeren als zzp'er, aldus KVK. De meeste ondernemers zijn te vinden in Zuid-Holland. Volgens KVK waren er op 1 januari van dit jaar ruim 443.000 ondernemers woonachtig in die provincie. Zuid-Holland kende ook de sterkste groei qua ondernemers met 6,2 procent, gevolgd door Flevoland (plus 5,3 procent). De provincies Drenthe, Zeeland en Groningen kenden de kleinste groei met minder dan 3 procent. Als wordt gekeken naar het aantal inwoners is Noord-Holland koploper qua aantal geregistreerde ondernemers. Daar zijn ruim 419.000 ondernemers te vinden, oftewel 142 ondernemers per 1000 inwoners. Zuid-Holland telt 117 ondernemers per 1000 inwoners, zegt KVK.