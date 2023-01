Waarom zijn eieren zo duur?

Naast kaas en melk is geen product in de supermarkt zo hard in prijs gestegen als eieren. We betalen gemiddeld 30 cent voor een eitje, bijna 30 procent meer dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van de Wageningen University waar het AD over schrijft. De productie van een ei kost 10 tot 12 cent. Voer is goed voor 60 procent van de kostprijs, het eigen loon van de boer voor 7 procent. Een ei in de winkel kost echter met gemak 30 cent.

Voor Peter van Horne, econoom pluimveehouderij aan de Wageningen University, is duidelijk wie er met de winst vandoor gaat: de supermarkt. "Het sorteerstation pakt misschien nog 3 tot 4 cent. Dan kom je aan een kostprijs van 14 cent. En in de supermarkt moet je 30 cent voor een ei betalen. Dan val je toch van je stoel?’’

Van Horne weet waarom supers zoveel durven te vragen voor een eitje. "Het aantal eieren dat mensen kopen is niet afhankelijk van de prijs. Anders gezegd: mensen gaan niet minder eieren kopen omdat ze duurder zijn. Dat is de truc van de supermarkt.’’

Hij legt uit aan het AD: "Je hebt een paar producten in het schap waaraan heel veel wordt verdiend, en eieren staan altijd in de top 3. Ze hoeven er niks mee te doen, niet eens te koelen. Ze hoeven ze alleen neer te zetten. En toch gaat de prijs over de kop.’’