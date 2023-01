ABN AMRO: kwaliteit fundering bij verkoop woning zelden gemeld

De kwaliteit van funderingen wordt maar zelden vermeld in verkoopteksten, terwijl naar schatting ten minste één miljoen woningen te maken kunnen krijgen met funderingsproblemen. De meldt ABN AMRO, dat de verkoopteksten uit de NVM-database heeft geanalyseerd. ABN AMRO voerde de analyse uit met brainbay, een dochterbedrijf van makelaarsvereniging NVM gespecialiseerd in vastgoeddata. Huizenverkopers die funderingsproblemen melden, krijgen gemiddeld 12 procent minder voor hun woning. Dat komt neer op zo’n 47.000 euro. Een herstelde fundering levert juist gemiddeld 2 procent meer op, ruim 13.000 euro. Volgens ABN AMRO komt het prijsverschil "in grote lijnen overeen met de herstelkosten" van tussen de 50.000 en 100.000 euro. De bank ziet dat de risico’s van een slechte fundering nu vooral bij de kopers liggen. Zij krijgen namelijk gebrekkige informatie. "In het beste geval zorgt meer transparantie ervoor dat hoe groter de kans is op funderingsproblemen, hoe groter de prijskorting zal zijn. Kopers en verkopers dragen dan samen de kosten van het herstel van de fundering", aldus ABN AMRO.