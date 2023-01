Omstreden Barbara Baarsma gaat na zeven jaar weg bij Rabobank

Barbara Baarsma vertrekt binnenkort bij de Rabobank. De bekende econoom, die sinds 2021 leiding gaf aan de nieuwe CO2-divisie van het financiële concern, werkte in totaal zeven jaar bij de bank en vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

De topbankier haalde afgelopen jaren meerdere keren het nieuws. Zo zei ze "om de tuin te zijn geleid" in de omstreden mondkapjesdeal van ondernemer Sywert van Lienden met de overheid. Bij de onderhandelingen voor die deal zou Baarsma bemiddeld hebben. Ook was ze betrokken bij de actiegroep Herstel-NL, die kritisch was over het nut van coronamaatregelen en vaccins. Nadat er landelijk ophef was ontstaan over de standpunten van Herstel-NL stapte ze samen met oud-CPB-baas Coen Teulings uit die organisatie.

Bij de Rabobank stond Baarsma afgelopen jaren aan het hoofd van de Rabo Carbon Bank. Dat bedrijfsonderdeel onderzoekt met boeren de mogelijkheden voor CO2-opslag in bijvoorbeeld de bodem en is bemiddelaar tussen partijen die CO2 opslaan en bedrijven die hun uitstoot willen terugbrengen of compenseren. Per 1 maart draagt ze de leiding over aan Roland van der Vorst, die al in een andere functie bij de Rabobank werkt.

Eerder was Baarsma onder meer directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Voor haar carrière bij de bank was ze al vrij bekend. Baarsma trad vaak op als deskundige in tv-programma's. Ze was kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en werkte als hoogleraar marktwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Wat ze hierna wil gaan doen, is nog niet bekend.