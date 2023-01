Waarom vrouwen beter kunnen beleggen dan mannen

Beleggen is nog altijd vooral een mannenhobby, terwijl vrouwen er eigenlijk beter in zijn, blijkt uit onderzoek.

Het rendement van vrouwen ligt gemiddeld 0,4 procent hoger dan dat van mannen, concluderen onderzoekers van Fidelity na onderzoek onder ruim 5 miljoen Amerikanen tussen 2011 en 2020.

Daar zijn wel verklaringen voor. "Uit de gedragswetenschap blijkt dat vrouwen zich beter voorbereiden als ze ergens aan beginnen, dan mannen. Ze hebben een plan en argumenten voor bepaalde keuzes. Zodra die beslissingen zijn genomen, volgen vrouwen dat plan, zonder zich in de waan van de dag te laten afleiden”, legt Saskia Klep, baas van de Saxo Bank Nederland, uit aan Metro.

Waarom er dan toch meer mannen beleggen dan vrouwen? "In zijn algemeenheid is het cultureel bepaald in Nederland, dat vrouwen minder beleggen dan mannen”, aldus Klep. "De financiën worden door veel vrouwen overgelaten aan mannelijke partners of familieleden. Deels komt dat omdat vrouwen minder interesse tonen in de financiële huishouding.”

Daarnaast denken zowel mannen als vrouwen dat beleggen gaat over droge cijfers. "Terwijl beleggen eigenlijk gaat over de wereld om je heen. Door te beleggen kun je zelf impact maken door te investeren in bedrijven of sectoren die jij belangrijk vindt.”