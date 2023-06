Inflatie in Nederland in mei toegenomen tot 6,1 procent

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen is in mei verder toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in april. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in april. Verder namen de prijzen van industriële goederen toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt in een snelle eerste raming dat de inflatie vorige maand is uitgekomen op 6,1 procent. In april nam de inflatie al onverwachts toe tot 5,2 procent op jaarbasis, van 4,4 procent in maart. Dat kwam vooral door een minder sterke daling van de energieprijzen, maar ook duurder voedsel speelde een rol. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.