Na 30 jaar ontslag op staande voet, door één zinnetje

Soms kun je beter even tot tien tellen. Dat blijkt wel uit een rechtszaak in Den Bosch, waar het gerechtshof oordeelde dat het gedrag van een werknemer ernstig genoeg was om hem na 30 jaar trouwe dienst op staande voet te ontslaan.

De 66-jarige man was al sinds 1990 werkzaam als heftruckchauffeur, toen hij een erg hobbelig klinkerweggetje opreed met zijn heftruck tegen de rijrichting in. Zijn leidinggevende is erbij, samen met een monteur van een leverancier en spreekt hem op zijn rijgedrag aan. De chauffeur is hier niet van gediend en roept: “Ik schiet jullie kapot!”

Volgens de chauffeur was de situatie daarvoor al geëscaleerd. Zijn leidinggevende zou hem eerder al hebben uitgescholden. Bovendien zou de chauffeur al direct zijn excuses hebben aangeboden. Zijn leidinggevende zou hem een boks hebben gegeven waarna de situatie weer in orde leek. Later bleek dat de leidinggevende zich wel degelijk bedreigd voelde en dat er al eerder akkefietjes waren geweest met de man. Hij zou vaker schelden en mensen beledigen.

De chauffeur zegt echter dat de leidinggevende hem al vaker had uitgescholden en dat belediging geen ontslag op staande voet rechtvaardigt. Hij wil zijn baan terug of een ontslagvergoeding van ruim 85.000 euro. Beide kreeg hij niet voor elkaar bij de rechter. Sterker nog, hij moet de proceskosten van 3000 euro zelf betalen.