Bekende Britse belegger weg na aantijgingen seksueel wangedrag

De Britse beleggingsfirma Odey Asset Management heeft oprichter Crispin Odey op straat gezet na nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag. Odey is een bekende Britse belegger en steunbetuiger van de Brexit. Het door hem zelf opgezette hedgefonds dat zijn naam draagt wil echter niets meer met hem te maken hebben.

"Vanaf vandaag zal hij geen enkele economische of persoonlijke betrokkenheid meer hebben", stelde het in Londen gevestigde bedrijf dit weekend in een verklaring. De beleggingsfirma wordt voortgezet door de overgebleven partners. De 64-jarige Odey, die de beschuldigingen ontkent, weigerde commentaar te geven.

Enkele dagen terug meldde zakenkrant Financial Times dat dertien vrouwen stellen dat Odey hen verspreid over een periode van 25 jaar bij verschillende incidenten seksueel heeft misbruikt of lastiggevallen. Het is niet voor het eerst dat er beschuldigingen opduiken aan het adres van de zakenman. In 2021 werd hij door Britse rechtbanken nog vrijgesproken van mishandeling, maar kort daarna doken weer nieuwe aantijgingen op.

Bewijs

"Rijkdom en roem kunnen iemands perceptie van goed en fout verstoren", zegt Don Steinbrugge, hoofd van Agecroft Partners dat partijen als Odey Asset Management helpt geld in te zamelen. "Ik hoop dat de beschuldigingen onjuist zijn, maar het bewijs ziet er erg slecht uit voor Crispin." De Britse financiële toezichthouder FCA is naar verluidt ook bezig met een meerjarig onderzoek naar de vermogensbeheerder.

Na verschijning van het Financial Times-artikel besloot de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley al om de banden met het bedrijf van Odey te verbreken. JPMorgan Chase en Goldman Sachs lieten weten hun relatie met de firma opnieuw onder de loep te nemen en sommige klanten van Odey zouden hun geld ook al hebben teruggeëist bij het bedrijf.