Qbuzz wil met treinen rijden van Amsterdam naar Berlijn en Parijs

Vervoerder Qbuzz wil vanaf januari 2027 met treinen gaan rijden van Amsterdam naar Berlijn en Parijs. Daarvoor heeft de onderneming een aanvraag gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Qbuzz is daarmee de tweede vervoerder in minder dan een week tijd die aankondigt de concurrentie aan te willen gaan met de NS op grote internationale verbindingen. Vorige week kwam Arriva al met een plan voor een trein tussen Groningen en Parijs. De overheid heeft eerder aangegeven de internationale spoorverbindingen onderdeel te maken van het hoofdrailnet, tenzij er tijdig andere aanvragen zouden komen. Qbuzz beperkt zich bij zijn aanvraag echter niet tot internationale verbindingen. Het bedrijf heeft ook plannen voor een trein tussen Amsterdam en Eindhoven. De concessie voor het hoofdrailnet wil de overheid eigenlijk aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) gunnen, waardoor dat spoorbedrijf de belangrijkste verbindingen ook na 2025 zou mogen blijven verzorgen. Qbuzz verwijst bij zijn aanvraag echter naar Europese wetgeving die ‘open toegang’ op het spoor voorschrijft. Het bedrijf wil dat de overheid een marktanalyse gaat uitvoeren en op basis van onderzoek vaststelt welke treinverbindingen door de markt kunnen worden aangeboden en voor welke treinverbindingen financiële overheidssteun nodig is. "Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de omvang van een eventuele concessie worden vastgesteld", redeneert de onderneming.