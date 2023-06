Betaald voetbal beloofde loonmatiging vanwege coronasteun, maar spelers kregen meer

Voetballers in de Nederlandse eredivisie kregen afgelopen seizoenen meer betaald, terwijl spelers, clubs en de KNVB bij hun aanvraag voor coronasteun juist loonoffers beloofden. Van de loonmatiging tot 20% die ze in coronajaar 2020 voorstelden, is daardoor weinig terechtgekomen, schrijft het FD. 'Het lijkt erop dat de clubs een deel van de overheidssteun hebben gebruikt om de salarissen op peil te houden of om die zelfs te verhogen', concludeert sporteconoom Willem de Boer, die de cijfers verzamelde.

in totaal ontvingen alleen al de eredivisieclubs meer dan € 100 miljoen aan loonsteun. Daarnaast kregen ze € 23 miljoen als tegemoetkoming voor hun vaste lasten.