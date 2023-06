Tonnen schuld en geen nieuwbouwvilla: gezin in de problemen door failliete bouwer

Ruud en Nanda Kaag wonen noodgedwongen met hun twee kinderen in een kleine kamer bij de (schoon)ouders in huis. Doordat hun aannemer failliet ging, kunnen ze fluiten naar hun duurzame droomvilla. Het enige wat ze hebben opgebouwd, is 280.000 euro schuld.

De tonnen die het stel betaalde om het huis prefab te bouwen zijn foetsie. Ze betaalden 75 procent van het totale aankoopbedrag vooruit. “Dat heeft hij gebruikt om het ene gat met het andere te dichten”, vertelt Ruud Kaag aan de Telegraaf. “We zijn een paar keer langs geweest. De laatste keer leidde hij ons rond door een paar containers die al uitgesneden waren en waaraan druk gewerkt werd. Dat waren onze containers, zei hij. Het zag er allemaal prima uit.”

Opgelicht

Vrienden uit het Noord-Hollandse Slootdorp hebben een crowdfunding gestart op gofundme.com onder de titel 'Ruud en Nanda'. “Ruud komt hier uit het dorp, ik hoorde er van via zijn vader. Je kon zien dat bij hem de emoties ook hoog zaten. Toen dacht ik: we moeten wat doen”, zegt initiatiefnemer Daan van der Meer.

Eind maart kwam het dramatische bericht dat de aannemer op de fles was gegaan, en de loodsen leeggehaald. De bouwer was niet aangesloten bij Bouwgarant, waardoor het stel geen bescherming had in geval van faillissement. “Dat leek geen probleem, er zijn heel veel aannemers die niet via Bouwgarant werken. En volgens de mensen van de bank was er ook niks loos, de hypotheek kwam vlot rond”, aldus Ruud Kaag.

Hypotheek zonder huis

Hun oorspronkelijke huis is inmiddels verkocht. “We wonen nu met de jongens bij de ouders van Nanda in Hippolytushoef. Het is heel fijn dat we geholpen worden. Maar emotioneel is het zwaar, het is echt overleven op dit moment. Je probeert het natuurlijk soms ook een beetje naast je neer te leggen, voor de kinderen. Die wil je er zoveel mogelijk buiten houden”, legt Ruud uit.

Hij is nog in overleg met de bank, hopelijk komt daar nog iets positiefs uit voor het gezin. “Want die is dit risico ook aangegaan. We hopen daarom dat ze nog wat voor ons willen doen. Maar zoals het er nu voor staat zitten we met een hypotheek, zonder huis”, besluit hij.