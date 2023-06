Kabinet grijpt niet in bij dure boodschappen

Het kabinet is niet van plan om het voorbeeld te volgen van nabijgelegen landen die iets aan de hoge prijzen van boodschappen proberen te doen, meldt NU.nl. Zo heeft Frankrijk maatregelen aangekondigd en wil de Belgische minister van Economie fabrikanten dwingen hun prijzen te temperen.

De prijzen van boodschappen stijgen al geruime tijd. Zo was eten en drinken vorige maand bijna 13 procent duurder dan een jaar geleden. Ook in andere landen voelen ze de pijn bij de supermarktkassa, bijvoorbeeld in Frankrijk en België.

De Franse regering heeft daarom afspraken gemaakt met de 75 grootste levensmiddelenfabrikanten om prijsstijgingen te beperken. Als ze zich daar niet aan houden, dreigt Parijs de namen van de producenten bekend te maken. Naming-and-shaming heet dat. In België zijn er soortgelijke plannen.

In Nederland gaan stemmen op om eveneens in te grijpen. Maar uit navraag blijkt dat het kabinet daar geen plannen voor heeft.