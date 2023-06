DNB: huizenprijzen dalen ook volgend jaar nog

De huizenprijzen gaan ook volgend jaar nog omlaag, verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Maar in 2025 voorziet de centrale bank weer een kleine prijsstijging. Voor het zover is, zijn de prijzen dan wel 10 procent gedaald ten opzichte van de piek in de zomer van vorig jaar.

De dalende prijzen hangen onder meer samen met de gestegen rente. De Europese Centrale Bank (ECB) voert die op om de inflatie onder controle te krijgen. Daardoor gaat ook de rente voor hypotheken omhoog en kunnen mensen minder lenen voor de aankoop van een huis. Economische onzekerheid zorgt er daarnaast voor dat mensen wat terughoudender zijn met grote uitgaven.

Vorig jaar gingen over het hele jaar genomen de huizenprijzen nog met 13,6 procent omhoog. Maar dit jaar is er een scherpe kentering met een daling van ruim 5 procent. Volgend jaar gaat daar nog eens ruim 4 procent vanaf.

Toch denkt directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit van DNB Olaf Sleijpen niet dat dit tot grote problemen gaat leiden. Zo is de werkloosheid bijzonder laag en hebben veel mensen de rente op hun hypotheek de afgelopen jaren voor langere tijd vastgezet toen die nog zeer laag was. Bovendien geldt voor starters al jaren dat ze geen aflossingsvrije hypotheek mogen afsluiten. "De situatie is op dit moment heel anders dan tijdens de financiële crisis."