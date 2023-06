Waarom je de wasmachine en vaatwasser beter kunt aanzetten als de zon schijnt (en dus niet ‘s avonds)

We zijn gewend om 's avonds of 's nachts de wasmachine of de vaatwasser te laten draaien. Dan geldt immers het daltarief van je energiemaatschappij. Maar die tijd lijkt voorbij: energiebedrijven adviseren nu om de apparaten aan te zetten als de zon schijnt.

Juist daarmee zou je energie besparen, zegt netbeheerder Stedin. Er gaat dan namelijk minder duurzame energie verloren. De stroom die de zon opwekt, kan direct gebruikt worden voor een schoon wasje. Bovendien helpt het om het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten.

Stedin komt ook terug op het idee dat stroom 's nachts goedkoper is. "Met duurzaam opgewekte stroom via zonnepanelen of windmolens is dat juist niet meer van toepassing”, zegt David Peters van Stedin. "Deze energie kunnen we beter gebruiken op de momenten dat die volop beschikbaar is.”

Of voor jou ook geldt dat stroom overdag goedkoper is, hangt af van je energiecontract en of je zonnepanelen hebt. Maar ook als je geen zonnepanelen hebt kun je met 'zonwassen' zorgen dat de groene stroom van je buren zo veel mogelijk wordt gebruikt. Teruggeleverde stroom kan namelijk worden opgevangen achter de volgende voordeur, maar daarna gaat hij verloren.