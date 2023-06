Gasprijzen in twee weken tijd verdubbeld: ‘Europa heeft energieoorlog nog lang niet gewonnen’

Dat je geen strenge winter nodig hebt voor hoge gasprijzen blijkt wel uit de afgelopen twee weken: de gasprijs is verdubbeld. En al is ie nog altijd niet hoog, het is wel een waarschuwing.

“Sinds eind augustus is de prijs voor gas in vrije val”, zegt hoofddocent internationale politiek en expert energie Thijs Van de Graaf (UGent) tegen HLN. “Die trend heeft zich maanden doorgezet, tot de laatste weken. Nu volgt een correctie.”

De oorzaken zijn talrijk. Ten eerste willen mensen door de hitte hun airco aan, wat de vraag naar energie verhoogt. Verder werd deze week bekend dat de onderhoudswerkzaamheden aan een Noorse lng-exportterminal langer gaan duren.

Ook de situatie in China leidt tot onzekerheid. "Voorlopig lijkt het mee te vallen met de vraag naar lng. Toch kijken beleggers zenuwachtig naar China. Misschien komt er een stimuluspakket van de overheid om de economie aan te zwengelen. Dan stijgt de vraag naar gas wellicht en mengt China zich opnieuw volop in de competitie om lng.”

Tenslotte heeft een bericht op Bloomberg dat Nederland definitief stopt met Gronings gas tot onrust geleid. “Ik denk dat die zenuwachtigheid terecht is”, zegt Van de Graaf. “De energiecrisis is nog niet opgelost en Europa heeft de energieoorlog nog lang niet gewonnen van Rusland. Tot nu toe hebben we veel geluk gehad: niets zegt dat we dat geluk volgende winter weer hebben.”

Wat dat geluk was? Een zachte winter en een Chinese lockdown. “We dreigen altijd in een prijzenopbod met Azië terecht te komen, waar de vraag naar lng de jongste jaren flink gegroeid is.”