Dit zijn de meest concurrerende economieën ter wereld

Voor de World Competitiveness Ranking zijn maar liefst 64 economieën met elkaar vergeleken op basis van meer dan 300 indicatoren om zo de concurrentiepositie van landen te bepalen. Nederland scoort weer uitstekend.

De ranglijst is gebaseerd op onder meer de economische prestaties van een land, de efficiëntie van de overheid, zakelijke efficiëntie en de kwaliteit van de infrastructuur. Ook worden er nog enquêtes afgenomen in de landen zelf.

Europa domineert de lijst: de top 3 is volledig Europees. Azië heeft ook drie economieën in de top 10, maar gek genoeg zitten de grootsten - China, India, Japan en Zuid-Korea - daar niet bij. Welke landen dan wel? Singapore, Taiwan en Hongkong.

Nederland staat op een knappe vijfde plaats, achter Denemarken, Ierland, Zwitserland en Singapore.

Gek genoeg, kwam Nederland in 2010 niet voor in de top 10, blijkt uit onderstaande tabel. In 2000 stonden we op een vierde plaats.