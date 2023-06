Woningcorporatiebazen blijken privé huisjesmelker

Commissarissen en bestuurders bij zo'n twintig woningcorporaties blijken privé huizen te verhuren voor persoonlijk rendement. Daarbij vragen zij vaak hogere huurprijzen dan hun eigen corporaties redelijk vinden. Verschillende topfunctionarissen verhuren bovendien huizen in hetzelfde gebied als hun eigen corporatie, waardoor de schijn ontstaat dat zij gebruik kunnen maken van voorkennis.

Dat blijkt uit bevindingen van de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur.

Woningcorporaties zijn opgericht met gemeenschapsgeld. Hun taak is goede woningen bouwen en verhuren tegen betaalbare prijzen. Zij krijgen van minister De Jonge van Volkshuisvesting de komende tijd weer een sleutelrol in de aanpak van het woningtekort, om veel meer betaalbare huizen te bouwen.

Commissarissen bij zes verschillende corporaties zijn teruggetreden nadat ze werden geconfronteerd met het NOS-Nieuwsuur-onderzoek. Bestuurders van twee andere corporaties hebben aangekondigd hun vastgoed te verkopen.

Het privé verhuren van huizen door hoge functionarissen van woningcorporaties is niet illegaal en de huidige integriteitscode van de sector benoemt wel belangenverstrengeling, maar gaat niet specifiek in op privébezit van vastgoed. Naar aanleiding van het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur heeft branchevereniging Aedes een brief gestuurd aan 265 bestuurders waarin staat dat de integriteitscode wordt aangescherpt.

De Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht moet houden op de sector, blijkt onvoldoende op de hoogte en stelt een onderzoek in.