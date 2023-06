Waarom is zonnebrand zo duur?

Smeren tegen zonnebrand is noodzakelijk om kanker te voorkomen, maar ook duur. Vooral voor de A-merken in zonbescherming betaal je veel. En steeds meer. ,,Die zijn de laatste jaren met zo'n 25 procent gestegen'', zegt Consumentenbond-woordvoerder Babs van der Staak tegen het AD.

,,Dat zonnebrand duurder is geworden komt door een combinatie van gestegen grondstofprijzen, arbeids- en productiekosten en hogere energieprijzen. Daarnaast is er dit jaar ook een tekort aan bepaalde uv-filters.''

,,Zonnefilters zijn heel duur, zeker de nieuwere filters'', zegt onderzoeksarts cosmetische dermatologie Jetske Ultee, die zelf ook zonnebrandcrème verkoopt. ,,Zo'n fles zonnebrand bevat ook nog eens relatief veel van deze ingrediënten: al snel een kwart van de crème bestaat uit zonnefilters. Goede zonnebrandcrèmes bevatten ook antioxidanten. Die kunnen de huid nog een beetje extra beschermen tegen de zon. Ook deze ingrediënten zijn duur om toe te voegen.''

Wat weer een voordeel is: er wordt behoorlijk gestunt met zonnebrandcrème en dan meestal in de vorm van 'tweede voor de halve prijs'

Nog een geruststellende gedachte: een A-merk is niet per se beter dan een huismerk. Uit een test van de Consumentenbond kwam de goedkoopste zonnebrand, te koop bij de Action, als beste uit de test: 4,60 euro voor 150 ml. Duurdere zonnebrand is dus niet altijd beter dan goedkopere. Alle zonnebrandmiddelen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn. Smeerbaarheid, geur, structuur en dergelijke kunnen een verklaring zijn voor een hogere prijs.