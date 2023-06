Fooi geven in het buitenland: dat kan niet via de pin

Mogelijk waag je je de komende maanden over de grens. Dan is het wel zo handig als je weet wat de mores zijn wat betreft fooi. In Nederland is 5 tot 10 procent gebruikelijk, maar in sommige andere landen is dat juist een belediging.

In de bekende Europese vakantielanden - Frankrijk, Griekenland en Spanje - houd je in principe tussen de 5 en 10 procent fooi aan. Maar het hoeft niet. "In Spanje geef je vooral fooi als je uit eten gaat en bij iets grotere bedragen. Bij kleinere bedragen, als je bijvoorbeeld twee biertjes afrekent, is het normaal om af te ronden tot de volgende euro”, vertelt Maarten Rinsema van Your Catalan Contact tegen AD.nl.

"In Frankrijk geef je alleen fooi als je de service goed vindt”, aldus reisjournalist Sabine de Witte. Ook in Turkije is fooi niet verplicht, maar ga je naar een luxerestaurant dan wordt wel een hogere fooi verwacht van tussen de 10 en 15 procent.

"De Grieken zijn een gastvrij volk”, stelt Bas Wanrooij van Griekenland.net. "Een fooi geven is dan ook geen verplichting en het is ook niet vanzelfsprekend. Het wordt puur gezien als blijk van waardering en je geeft het alleen als het eten en de service goed waren.”

Rinsema merkt dat fooi geven steeds minder voorkomt sinds er met pin wordt betaald. "Als je met een pas betaalt is het niet gebruikelijk om fooi te geven. Als je fooi geeft, geef je dat aan het personeel en bij pinbetalingen gaat het dus naar het bedrijf.” Fooi geven door extra te pinnen is iets typisch Nederlands.