Roebel zakt na couppoging Wagnerbaas Prigozjin

De Russische roebel is maandag ten opzichte van de dollar gezakt naar het laagste punt sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne. Na de couppoging van Wagnerchef Jevgeni Prigozjin daalde de roebel tot 3 procent ten opzichte van de Amerikaanse munteenheid, al werd dat verlies later weer wat ingelopen. Voor één dollar krijg je meer dan 85 roebels.

Zaterdag begon Prigozjin met zijn huurlingenleger Wagner aan een couppoging. Hij nam onder meer militaire infrastructuur in Rostov aan de Don over. Ook rukten Wagnertroepen over een snelweg op richting Moskou, maar toen zij op zo'n 200 kilometer van de Russische hoofdstad waren sloot Prigozjin een deal met het Kremlin. De Wagnerbaas beloofde zijn opstand te beëindigen en zou naar Belarus gaan. De Wagnertroepen in Oekraïne worden opgenomen in het Russische leger.

Analisten wijzen op de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de couppoging. Daardoor is de positie van president Vladimir Poetin verzwakt. Analisten van de Italiaanse bank UniCredit denken dat de roebel verder kan verzwakken tot 90 roebel per dollar.

De beurzen in Moskou daalden ook. Beursindex MOEX daalde 1 procent, de RTSI verloor 1,6 procent.