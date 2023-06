KLM is ‘onbetrouwbare partner’ volgens staatsagent: ‘Contract werd willens en wetens met voeten getreden’

Topambtenaar Jeroen Kremers was twee jaar lang staatsagent van KLM. Hij moest controleren of het bedrijf dat met een miljardenlening door de overheid is gered, zich aan de afspraken hield. Kremers was verbijsterd door de houding van de vliegmaatschappij, vertelt hij in De Volkskrant.

Hij noemt KLM 'een onbetrouwbare partner'. Meermaals lapte het bedrijf afspraken aan zijn laars. Zo moest het 15 procent bezuinigen, onder meer op de lonen van piloten. Maar in de meerjarenbegroting zag Kremers dat KLM 'al snel juist te veel ging uitgeven'.

Alles controleren

Er ontstond een ‘forse discussie’. "De directie zei: er is helemaal geen afspraak dat we in de toekomst zoveel moeten bezuinigen. Dus ik ga terug naar het ministerie: stukken en correspondentie lezen. Uit alles bleek klip en klaar dat het wél was afgesproken. Maar het bestuur bleef dat staalhard ontkennen."

Dat had Kremers niet verwacht. "Ik ga er altijd van uit dat een gesprekspartner eerlijk en transparant is. Nu werd ik argwanend en dacht: oké, als dit het spel is, dan moet ik oppassen. Ik ga vanaf nu consultants inhuren, die onder meer bij British Airways hadden gewerkt. Die gaan alle rapporten en cijfers die ik van KLM krijg controleren. En inderdaad bleek dat ik bij herhaling informatie kreeg die echt niet klopte. Dus wat doet dat met je? Niks geloven, maar alles controleren."

Keer op keer klopte er niets van wat KLM zei. "Bij herhaling werd het contract willens en wetens met de voeten getreden. En daar is men in eerste instantie absoluut niet transparant over. Zo ontdekte ik diep in een document dat medewerkers over 2022 weer winstdeling zouden ontvangen. Ik zei direct: dat kan niet, dat is tegen de afspraken. Dat heeft niets geholpen, want die winstdeling is toch uitbetaald."

Lonen piloten

Ook de lonen van de piloten bleven onverminderd hoog. "KLM-piloten worden in vergelijking met concurrenten beter betaald en werken minder uren. Dus als er dan krapte wordt beweerd in die pilotenmarkt, dan ben ik benieuwd naar de feiten."

Wederom bedroog KLM de boel. "De KLM-directie stuurde me een Engels rapport van het adviesbureau Oliver Wyman. Ik ben iemand van de inhoud, dus ik ging dat lezen. En wat bleek: dat rapport concludeert dat de VS een tekort aan piloten heeft, maar Europa juist een overschot. Ik schreef dus in mijn rapportages voor de Tweede Kamer dat ik van KLM informatie had ontvangen, waaruit bleek dat het argument van arbeidsmarktkrapte daar niet opgaat. Discussie gesloten."