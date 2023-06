Duits minimumloon stijgt 3,4 procent, vakbonden kwaad

Het Duitse minimumloon gaat volgend jaar met 41 cent per uur omhoog tot 12,41 euro. Dat heeft de minimumlooncommissie van het land besloten. Per 2025 komt er nog 41 cent bij, tot 12,82 euro per uur. Vakbonden vinden de verhogingen onvoldoende in een tijd van hoge inflatie.

De eerste verhoging, per 1 januari aanstaande, komt neer op een toename van 3,4 procent. Een jaar later gaat het om 3,3 procent. Dat is lager dan de inflatie dit jaar. De vakbonden menen dan ook dat met name de verhoging van dit jaar neerkomt op een "enorme loonsverlaging" voor de circa 6 miljoen Duitsers die het minimumloon verdienen.

De bonden hadden in de minimumlooncommissie ingezet op een verhoging van het laagst mogelijke uurloon naar 13,50 euro. Dat had een verhoging van 12,5 procent betekend. Maar afgevaardigden van het bedrijfsleven waren daar fel op tegen. Ook voorzitter Christiane Schönefeld, een juriste, vond die stap te veel.

Duitsland introduceerde pas in 2015 een minimumloon. Dat werd toen op 8,50 euro gesteld, maar is sindsdien regelmatig verhoogd. Over die verhogingen beslist normaal gesproken de minimumlooncommissie. Maar de Duitse regering voerde vorig jaar een verhoging door van 10,45 euro naar 12 euro en ging daarbij voorbij aan de commissie. Die stijging was een belangrijke verkiezingsbelofte van bondskanselier Olaf Scholz.