Lagarde: ECB zal rentetarieven in juli verder verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentetarieven in het eurogebied in juli verder verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat zei ECB-president Christine Lagarde tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Portugese Sintra. Volgens Lagarde is het is ook onwaarschijnlijk dat de ECB op korte termijn kan zeggen dat de rente zijn piek heeft bereikt. Daarmee lijkt ze voor te sorteren op verdere verhogingen na juli.

De ECB verhoogde het belangrijkste rentetarief eerder deze maand opnieuw met een kwart procentpunt. Door de rente te verhogen wil de centrale bank de economie afremmen omdat lenen dan duurder wordt. Dat zou de vraag naar goederen en de prijsstijgingen moeten afzwakken. De ECB heeft het belangrijkste rentetarief al in een recordtempo verhoogd, van een negatieve rente van 0,5 procent vorig jaar tot het huidige niveau van 3,5 procent.

Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Op 14 september is er dan weer een nieuw rentebesluit. Lagarde liet tijdens de toelichting op het rentebesluit van eerder deze maand nog weinig los over een mogelijke verhoging in september.

Eerste effecten zichtbaar

Lagarde zei tijdens haar toespraak in Sintra ook dat de ECB "duidelijk moet communiceren dat de rentes zo lang als nodig is op de hogere niveaus zullen moeten blijven". De ECB dient daarmee te voorkomen dat de markten gaan rekenen op een snelle omkering van het beleid en gaan speculeren op renteverlagingen. Ook moet dat ervoor zorgen dat de volledige impact van de eerdere renteverhogingen goed duidelijk wordt.

Volgens Lagarde zijn de eerste effecten van de renteverhogingen al zichtbaar, met name in de productie- en bouwsectoren, die gevoeliger zijn voor hogere leenkosten. Tegelijkertijd waarschuwde de ECB-president dat de inflatie naar verwachting zal worden gestuwd door de inhaalslag in de lonen, waardoor de strijd tegen de prijsstijgingen nog niet is gestreden.