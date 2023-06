In zomer toch weer rij op Schiphol

Reizigers op Schiphol hebben deze zomer te maken met vertragingen door een tekort aan personeel bij de grenscontrole en de krapte bij de bagageafhandeling en het platform. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

Er worden deze zomer lange wachtrijen verwacht op Schiphol bij reizigers die van buiten de Europese Unie komen. "Nederland kampt met een tekort aan politiepersoneel en dat heeft ook zijn weerslag op de inzet van de grenspolitie. De automatische paspoortcontrole is vaak buiten bedrijf, omdat er dan niet genoeg personeel is of omdat er storingen zijn", zo meldt Vlucht-vertraagd.nl in een rapport.

De Koninklijke Marechaussee zegt geen personeel tekort te hebben, maar dat de focus op piekdagen in de zomer gericht is op het vertrekkend verkeer en de overstappers op de luchthaven.