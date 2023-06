Geen Danse Macabre in Efteling door stroomtekort Brabant

De Efteling heeft last van het grote stroomtekort in de provincie Brabant. Voor de nieuwste attractie Danse Macabre en het splinternieuwe hotel is komende winter niet genoeg elektriciteit, meldt het Brabants Dagblad.

Honderden bedrijven die een nieuwe stroomverbinding willen aanleggen, moeten jaren wachten op goedkeuring van stroomnetbeheerder Enexis.

De problemen in het Brabantse stroomnet komen onder meer door verduurzaming en de massale overstap van gas naar elektriciteit. De vraag naar stroom neemt momenteel veel sneller toe dan het tempo waarin het net kan worden verzwaard en uitgebreid. Wanneer er wel weer ruimte is voor de Efteling is niet te zeggen. Vaak krijgen bedrijven dat zelf ook niet te horen van netbeheerder Enexis.