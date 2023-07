Shell handelt gewoon in Russisch gas ondanks sancties

Shell verhandelt nog steeds Russisch gas meer dan een jaar nadat het beloofde zich terug te trekken uit de Russische energiemarkt.

Volgens een analyse van campagnegroep Global Witness was het bedrijf in 2022 betrokken bij bijna een achtste van de Russische gasexport via schepen.

Oleg Ustenko, een adviseur van de Oekraïense president Vladimir Zelensky, beschuldigde Shell van het accepteren van "bloedgeld".

Shell heeft verklaard dat de transacties voortvloeien uit "contractuele verplichtingen op lange termijn" en dat deze transacties geen schending vormen van wetten of sancties.