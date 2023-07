Europa vist achter het net: Chinese en Russische bedrijven mogen Boliviaans lithium winnen

Bolivia is het land met 's werelds grootste lithiumvoorraden, maar het lukt ze niet zelf om deze belangrijke transitiegrondstof uit de grond te halen. De regering heeft daarom afgelopen week een deal gesloten met Chinese en Russische bedrijven. Het Westen vist jammerlijk achter het net.

Het metaal lithium wordt door zijn lichtheid en vermogen om veel energie op te slaan als onmisbaar gezien in de transitie naar elektrisch vervoer. De grondstof zit ook in de krachtige batterijen van laptops, mobiele telefoons, powerbanks en andere draagbare elektronica. De grondstof is niet extreem schaars, het kan ook in Europa worden gewonnen, maar dat is een moeilijke geologische en politieke kwestie.

In Zuid-Amerika zijn ze maar wat blij om de lithiumvoorraden aan te boren, ook al bevinden ze zich op een Boliviaans zoutplateau. De zogenaamde 'lithiumdriehoek' in de grensgebieden van Bolivia, Chili en Argentinië zit vol met het 'witte goud'. De vraag is hoe de zoutmeren, zoutplateaus en omliggende natuur eruitzien, nadat de Chinese en Russische industrie de bodem hebben leeggehaald.

Bolivia heeft de lithiumroebels hard nodig en wil een lithiumpact sluiten met andere Latijns-Amerikaanse landen, schrijft politiek econoom Ron Stoop. “Zo had het land drie maanden geleden nog een valutacrisis, een begrotingstekort en een grote uitstaande schuld bij China. Er wordt gehoopt dat de lithiuminvestering dit tij gaat keren”, legt hij uit op Twitter.

“Een Amerikaans bedrijf had ook een gooi gedaan naar het uitbaten van de lithium in Bolivia, maar werd om een onbekende reden gediskwalificeerd. Het lijkt er dus op dat het Westen moeilijker aan het lithium uit Bolivia zal gaan komen. De VS en het Westen zullen er rekening mee houden dat sommige grondstoffenlanden hen niet gunstig gezind zijn”, zegt Stoop.

De Nederlandse politicoloog heeft een uitgebreide Twitter-thread geschreven, waarin hij de achtergronden van de lithiumdeal en mogelijke gevolgen uit de doeken doet: