Festivalbezoekers betalen 292 euro (exclusief muntjes) op Rock Werchter om urenlang in de rij te staan

Er kwamen de afgelopen vier dagen weer ontiegelijk veel mensen af op het Vlaamse muziekfestival Rock Werchter, maar niet iedereen was even goed te spreken over de organisatie. Mensen moesten urenlang wachten om hun muzikale helden te kunnen zien; velen visten achter het net.

En dat is natuurlijk belachelijk wanneer je 292 euro voor een ticket hebt betaald, exclusief alle peperdure consumptiemuntjes en parkeerkosten. Er lopen dagelijks meer dan 80.000 bezoekers over het terrein, terwijl er slechts vier podia zijn. Vooral bij 'The Barn', een festivaltent met een beperkte hoeveelheid plekken (20.000), was het dringen geblazen. Fans bleven meer dan drie uur lang binnen wachten op hun droomact zonder mogelijkheid om te plassen of drinken te halen. Anderen stonden uren in de rij om op het moment suprême de deur voor hun neus dichtgeslagen te krijgen.

De kritiek was dan ook niet mals. “We stonden hier anderhalf uur op voorhand. We willen keigraag naar Fred Again luisteren en wij mogen niet meer binnen. We vinden dat heel spijtig”, zegt een beleefde Vlaming tegen Humo. “Laatste keer Werchter, echt waar! Een festival is vrijheid. Rondlopen, geen frustratie, overal kunnen kijken en terug weggaan. Jesus Christ, wie vindt dit uit?!” legt een teleurgestelde vrouw uit.

“Wat is dit voor wiskunde? De organisatie denkt alleen maar aan geld. Een podium voor 20.000 mensen als je tickets verkoopt voor 100.000, dat is belachelijk! Je vraagt bijna 300 euro voor een ticket, exclusief alle andere kosten. En je houdt geen rekening met zoveel mensen”, zegt een ander.

“Ik ga hier al 30 jaar naartoe. Maar de vreugde, de joy, is echt tot een minimaal niveau van nul gedaald”, vertelt een Nederlandse muziekliefhebber.