Topman IEA: energieprijzen kunnen komende winter weer stijgen

De energieprijzen in Europa kunnen komende winter weer flink gaan stijgen, wat weer druk kan zetten op de financiën van huishoudens. Dat zei topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) tegen de BBC. Mogelijk zullen overheden dan weer bij moeten springen om consumenten te helpen met die stijgende prijzen, aldus Birol. Hij wijst bijvoorbeeld op een strenge winter en een sterk herstel van de Chinese economie waardoor de vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanuit China sterk zou groeien. Daardoor neemt de concurrentie op de wereldwijde lng-markt toe, met dus hogere prijzen voor Europese inkopers. Het is volgens de IEA-topman niet uitgesloten dat er tekorten ontstaan aan gas in Europa. Birol zei dat overheden moeten doorgaan om energiebesparingen door consumenten en bedrijven aan te moedigen en dat versneld werk moet worden gemaakt van projecten voor duurzame energie. Hij vindt bijvoorbeeld dat vergunningen voor duurzame energieprojecten sneller afgegeven moeten worden. Strategische fouten Hij verklaarde verder dat veel Europese overheden strategische fouten hebben gemaakt door teveel te vertrouwen op brandstoffen uit Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de harde westerse sancties tegen het land zijn de Russische gasleveringen aan Europa hard gedaald. Vorig jaar schoten de gasprijzen daardoor nog keihard de hoogte in. Inmiddels zijn de prijzen wel weer fors gedaald, mede dankzij flink toegenomen lng-importen. Ook de milde winter heeft bijgedragen aan die prijsdaling. Het IEA is de belangrijkste adviseur van de geïndustrialiseerde landen op energiegebied. Ook andere belangrijke spelers op de energiemarkt hebben gewaarschuwd dat Europa komende winter opnieuw met een energiecrisis te maken kan krijgen als het erg koud wordt en de concurrentie uit China sterk toeneemt. Zo verklaarde de energieminister van Qatar, dat een van de belangrijkste leveranciers van lng aan Europa is, dat er dan tekorten kunnen komen.