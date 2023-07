NS kan de vraag naar OV-fietsen niet aan

Bij Nederlandse treinstations is steeds vaker geen OV-fiets meer te vinden, meldt het Nederlands Dagblad. Verspreid over driehonderd locaties zijn er 21.500 blauw-gele huurfietsen, maar die zijn zó populair dat reizigers nogal eens misgrijpen, erkent de NS.

Ook de Fietsersbond herkent het tekort. Het speelt in elk geval in de vier grote steden, zegt Wim Bot van de bond. Op Utrecht Centraal zijn elke dinsdag- en donderdagochtend alle fietsen weg, is de ervaring van de medewerkers van de Fietsersbond, die er hun kantoor hebben. "Ik zag gisteren op social media een foto voorbijkomen van de grote fietsenstalling in Amsterdam-Centraal, die helemaal leeg was. Alle achthonderd fietsen waren weg."

Een steekproef leert dat het probleem in meer steden speelt en niet alleen tijdens de ochtendspits. Zo waren op dinsdagmiddag om half drie maar zes van de 330 fietsen beschikbaar bij station Zwolle en maar zeven van de 419 op station Nijmegen. Dit kun je nakijken op ovfietsbeschikbaar.nl