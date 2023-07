Web Wings maakt indrukwekkende groei door

In vijf jaar tijd een bedrijf laten uitgroeien van drie medewerkers tot bijna vijftig. Dat kan niet zomaar iedereen. Toch is het Web Wings, het online marketingbureau gevestigd in Sittard, gelukt. Wat in 2018 begon als start-up, opgericht door Jasper Voorn en zijn toenmalige compagnon, is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf.

Hoe het begon

In de begintijd van Web Wings was eigenaar Jasper nog een student aan de Fontys Hoogeschool in Eindhoven. Hij studeerde ICT met specialisatie Media Design, maar kwam er al gauw achter dat een diploma niet allesbepalend is voor het werkveld. “Werkervaring speelt vaak een veel grotere rol dan welk papiertje je hebt gehaald”, aldus Jasper. Hij kreeg daarbij de unieke kans om zijn afstudeerstage bij zijn eigen bedrijf te lopen. Zo ontstond opeens de bijzondere situatie waarbij Jasper zowel eigenaar als stagiair was. “Ik kijk erg positief terug op deze bijzondere tijd, omdat ik niet alleen lerende was, maar meteen bezig was met werkervaring opdoen. Zelf verdiende ik op dat moment niets, want elke euro die binnenkwam stopte ik weer terug in het bedrijf”, vertelt Jasper.

Het begin van de groei

Het succesverhaal van Web Wings begint echt vorm te krijgen in 2019, op het moment dat Ivan Arndts als eerste medewerker bij het bedrijf komt. Met een achtergrond in recruitment was Ivan, nu commercieel directeur, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Er was meteen een klik met Jasper. Op het moment dat de compagnon van Jasper het bedrijf besluit te verlaten aarzelt Ivan dan ook niet om een deel van de aandelen over te nemen. Ivan vertelt: “Het was voor mij geen moeilijke keuze. Ik zag meteen wat voor potentieel Web Wings had en daar wilde ik graag aan meewerken!”

De groei van Web Wings werd verder gestimuleerd door de sterke vraag naar online marketingdiensten, vooral tijdens de coronapandemie. Het bedrijf zag een toename in het aantal klanten en breidde het team gestaag uit. Indrukwekkende resultaten werden behaald op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO) en webdesign. Bovendien investeerde Web Wings fors in zijn eigen infrastructuur, met zo'n 200 websites die dienen als linkbuilding-tools om de online zichtbaarheid van klanten te vergroten.

De sleutel tot succes

Eind 2020 wordt het antikraak kantoor waar alles begon ingeruild voor een echt kantoor. Op dat moment werken er nog 12 medewerkers, maar een jaar later is dit al verdubbeld. En die groei blijft zich doorzetten, want afgelopen jaar stond de teller al op 40 en ook dit jaar blijft dit getal oplopen. Jasper en Ivan benadrukken dat het succes van Web Wings te danken is aan hard werken en toewijding. Net zoals Jasper in het begin deed, wordt nog steeds een groot deel van de winst terug in het bedrijf geïnvesteerd. Dit alles met het oog op verdere groei. “We zijn niet het type dat onnodig opschept. Praatjes vullen geen gaatjes, dus we laten liever zien wat we kunnen en zorgen ervoor dat we écht waarde bieden voor onze klanten”, geeft Jasper aan.

De informele bedrijfscultuur bij Web Wings is ook een belangrijk element van het succes. Het bedrijf hecht veel waarde aan een goede werksfeer en organiseert regelmatig teamuitjes en VRIJMIBO’s om het teamgevoel te versterken. De oprichters blijven zelf betrokken bij het team en vermijden een afstandelijke managementstijl. “Doordeweeks werken we allemaal hard voor onze klanten, dus een beetje ontspanning is dan wel belangrijk. Daarom organiseren we om de week op vrijdagmiddag een grote borrel, waarbij onze werknemers zelf leuke activiteiten organiseren. Dat is belangrijk voor de teambuilding”, vertelt Jasper. Ivan voegt eraan toe: “En meestal zijn Jasper en ik het meest fanatiek!”

Een blik op de toekomst

Met de recente groei en succesvolle resultaten heeft Web Wings een solide positie veroverd in de online marketingsector. 70% van de core business is SEO, waarmee momenteel zo’n 300 klanten worden gefaciliteerd. Dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden, verwachten de mannen. Met daarnaast een specialisatie in webdesign en online marketing, kan Web Wings écht meerwaarde bieden aan hun klanten. Zo kan de klant dankzij Web Wings naar eigen zeggen de concurrentie voorbijvliegen!