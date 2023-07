Zuckerberg neemt Twitterconcurrent Threads in gebruik

- Facebookoprichter Mark Zuckerberg heeft woensdagavond (lokale tijd) de app Threads in gebruik genomen. De nieuwe app van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms wordt gezien als de grootste rivaal van Twitter. Threads zou eigenlijk pas donderdag gelanceerd worden. De app zal in eerste instantie niet beschikbaar zijn in de Europese Unie. Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft dat te maken met onduidelijkheden rond de Europese regelgeving. Threads wordt gekoppeld aan Instagram, de foto- en videoapp van Meta. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en -volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads. De komst van de app werd eerder deze week bekend. Het nieuws kwam slechts enkele dagen nadat Twitter een "tijdelijke" limiet had aangekondigd voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Die beslissing zou zijn gemaakt vanwege AI-bedrijven die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen.