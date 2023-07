NBTC: Nederlanders dit jaar minder op vakantie in eigen land

Dit jaar gaan minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van onderzoek. Dat is een trendverandering ten opzichte van voorgaande jaren, toen veel mensen vanwege de coronacrisis voor hun vakantie noodgedwongen dicht bij huis bleven. Van de Nederlandse vakantiegangers kiest dit jaar 22 procent voor een bestemming binnen de landsgrenzen. In de voorgaande twee jaar was dat aandeel nog twee keer zo groot. Uit de jaarlijkse Vakantie Sentiment Monitor van NBTC komt naar voren dat een soortgelijke trend zichtbaar is in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ons land is bij inwoners uit buurlanden Duitsland en België daarentegen onverminderd populair, constateert het NBTC. In het eerste kwartaal van dit jaar was de grootste groep toeristen afkomstig uit Duitsland, goed voor 28 procent van alle internationale gasten. "Duitsers zijn graag geziene gasten", zegt Jos Vranken van NBTC. "Ze verblijven langer en op uiteenlopende bestemmingen waardoor meer plekken in Nederland profijt hebben van toerisme en ze geven gemiddeld meer geld uit tijdens een vakantie." Vliegtuig Dat vakantiegangers de grens over willen, is ook terug te zien in het meest gekozen vervoermiddel: het vliegtuig. 55 procent van de ondervraagden kiest voor een reis via de lucht. De drukte op vliegvelden, waar op verschillende Europese vliegvelden vorig jaar nog sprake van was, schrikt daarbij steeds minder mensen af. Zo geven drie op de tien ondervraagden aan naar alternatieve reisopties te kijken om drukte op luchthavens te vermijden, vorig jaar waren dat er nog ruim vier op de tien. De organisatie merkt verder dat Chinese reizigers weer meer op vakantie gaan of willen gaan. Van de ondervraagden geeft 88 procent aan van plan te zijn om binnen de komende twaalf maanden op vakantie te gaan: 37 procent heeft al een vakantie geboekt, 51 procent moet nog boeken. Maar evenals na het opheffen van de coronabeperkingen in Europa, kiezen ook relatief veel Chinezen nog wel voor een vakantie dicht bij huis.