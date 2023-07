Huizenprijzen daalden volgens makelaars bijna 9 procent

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal 8,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van eigen cijfers. Het is de sterkste daling op jaarbasis die de organisatie ooit heeft gemeten, wat vooral komt doordat de huizenprijzen in het voorjaar van 2022 hun piek hadden bereikt.

Een woordvoerder van de NVM wijst erop dat in het tweede kwartaal van 2022 nog sprake was van een "bizarre" krapte op de woningmarkt, wat tot extreme prijsstijgingen leidde. Dat er nu een bijstelling is van die piek, is volgens hem niet verwonderlijk. Sinds dat hoogtepunt zorgden gestegen hypotheekrentes ervoor dat huizenkopers minder hevig konden overbieden, wat de prijzen begon te drukken. In de voorgaande jaren droegen historisch lage leenkosten nog bij aan prijsstijgingen met dubbelcijferige percentages.

De NVM zelf ziet tekenen van een opverende markt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 wisselden woningen namelijk voor wat hogere prijzen van eigenaar. Een koopwoning kostte in doorsnee 410.000 euro, 2,8 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2023.

Bezichtigingen

Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep, stelt dat de "dynamiek" terug is op de woningmarkt. Zo vinden verkopers van woningen in alle prijsklassen sneller een koper en stijgt het aantal bezichtigingen. "Dat is positief en daar zijn we blij mee", verklaart ze. Ook meldt ze dat woningzoekers weer wat vaker overbieden. "De vraag is nog steeds duidelijk groter dan het aanbod."

Huizenbezitters verkochten via NVM-makelaars 49.400 woningen, ruim 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook hier merkt de makelaarsvereniging op dat het aantal transacties met 20 procent steeg ten opzichte van het eerste kwartaal, hoewel daar ook een sterk seizoenseffect meespeelt.

Minder intrekkingen

Woningverkopers trokken zich ook minder vaak terug. In de voorgaande negen maanden nam het aantal 'intrekkingen' juist toe, bijvoorbeeld door een gebrek aan interesse of te lage biedingen.

Ook nieuwbouwwoningen daalden in prijs, maar minder hard dan bestaande koopwoningen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zakte de prijs 2,9 procent. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalde op jaarbasis 13 procent. In vergelijking met het eerste kwartaal stegen de verkopen wel, met 12 procent.