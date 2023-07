Koers cryptomunt bitcoin naar hoogste niveau in ruim jaar

De prijs van de bitcoin is donderdag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. De koers van 's werelds bekendste cryptomunt wordt gestuwd door speculaties dat er binnenkort een beursgenoteerd fonds kan komen dat direct gaat investeren in bitcoins. Sinds begin dit jaar is de waarde van de bitcoin al meer dan 80 procent gestegen.

De koers van de bitcoin staat nu op meer dan 31.000 dollar, het hoogste niveau sinds juni vorig jaar. De grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft bij beurswaakhond SEC een verzoek ingediend voor een beursnotering voor een speciaal beleggingsfonds gericht op bitcoins. Er wordt nu gehoopt dat de SEC hier goedkeuring voor geeft. BlackRock-topman Larry Fink zei dat hij het makkelijker en goedkoper wil maken voor beleggers om in de digitale munt te investeren.

Ook andere grote financiële partijen hebben zulke plannen, waaronder vermogensbeheerder Fidelity. Dat zou betekenen dat er meer geld van professionele investeerders naar de markt voor bitcoins en andere crypto's komt.

De koers van de bitcoin ligt nog wel altijd flink lager dan het recordniveau van circa 69.000 dollar dat in november 2021 werd aangetikt. De koersbewegingen van digitale munten zijn vaak erg grillig. Ook wordt de cryptomarkt geregeld opgeschrikt door onrust en schandalen zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX vorig jaar. Verder zijn de grote cryptobeurzen Coinbase en Binance aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten om het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders.