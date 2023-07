Lagarde: ECB zal ingrijpen als winstmarges en lonen stijgen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal niet aarzelen om in te grijpen bij een gelijktijdige stijging van zowel de winstmarges van bedrijven als de lonen. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een interview met de Franse krant La Provence. Ook herhaalde Lagarde dat de beleidsmakers van de ECB nog "werk te doen" hebben om de inflatie in het eurogebied onder controle te krijgen. "We willen weten of bedrijven lagere winsten zullen accepteren om werknemers te compenseren, of dat we een dubbele stijging zien in zowel de winstmarges en de lonen", aldus Lagarde. Een gelijktijdige toename van de winstmarges en de lonen zal volgens de ECB-president namelijk de inflatierisico's verder aanwakkeren. "We zullen niet werkeloos toekijken bij dergelijke risico's", waarschuwde ze. De opmerkingen van de ECB-baas gaan vooraf aan het rentebesluit op 27 juli. Lagarde heeft al laten weten dat de rentetarieven in de eurozone dan vrijwel zeker opnieuw met een kwart procentpunt zullen worden verhoogd. Na de vergadering in juli neemt de ECB een zomerpauze. Of de rente in september verder zal worden opgeschroefd hangt af van de dan beschikbare gegevens.