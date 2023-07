Vakanties dit jaar 15 tot 20% duurder, veel mensen gaan korter of blijven dichter bij huis

Een derde van de vakantiegangers maakt zijn vakantie soberder om de kosten in de hand te houden. Ze gaan minder ver van huis, kiezen voor een minder luxe onderkomen of gaan korter op reis, blijkt uit een peiling van het RTL Nieuwspanel.

Vandaag is de zomervakantie begonnen in de regio Midden-Nederland, dus rijden we weer met z'n allen het land uit naar zonniger oorden. Helaas zijn vakanties in het aankomende hoogseizoen liefst 15 tot 20 procent duurder geworden vergeleken met vorig jaar, en dat kan of wil niet iedereen betalen.

Meer dan 60 procent van de vakantiegangers zegt geschrokken te zijn van de prijzen. Een op de drie heeft ervoor gekozen zijn vakantie aan te passen door naar een andere bestemming te gaan of de reis enkele dagen in te korten. "Wij gaan met de camper naar het Zwarte Woud in Duitsland. Terwijl de planning eigenlijk een paar duizend kilometer meer was. Nu besparen we flink op brandstofkosten en tolprijzen", legt een panellid uit.

Een moeder van twee pubers schrijft: "Die van 13 en 14 eten de godganse dag door, dus als ik mijn vakantie betaalbaar wil houden, dan moet ik een all inclusive vakantie hebben." Ruim een kwart geeft aan (bijna) nooit op vakantie te gaan. Ze hebben geen geld (43%), geen behoefte (34%) of kunnen er lastig vandoor vanwege gezondheidsproblemen van henzelf of een familielid (20%).

Mensen letten ook tijdens de vakantie extra op de uitgaven. Zo geeft 25 procent aan te gaan bezuinigen op de horecakosten. "Voorheen gingen we altijd naar Spanje en daar zaten we van ‘s morgens tot ‘s avonds laat op een terras aan het strand. Elke dag kostte dat ons 100 euro. Nu zitten we aan een meer waar we heerlijk kunnen surfen en suppen. En dan gaan we naar onze caravan terug om wat te eten of drinken. Dat scheelt veel in de kosten", zegt een deelnemer.