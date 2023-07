Bij Van Moof is het geld op

Het hippe fietsenmerk Van Moof heeft geen geld meer. Het bedrijf heeft vorige week een rentebetaling gemist op leningen van particuliere investeerders. Eerder op dinsdag bleek dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen al bijna twee weken geleden heeft stopgezet.

Het missen van die rentetermijn is heel ernstig: de schuldeisers kunnen nu hun lening in een keer terugeisen en dat zou Van Moof niet overleven.

Daarom zoekt het bedrijf nieuwe leningen om de oude af te betalen.

VanMoof heeft het al langer moeilijk. Klanten klagen over rijwielen die vaak kapotgaan, en het bedrijf moest begin dit jaar geld ophalen bij zijn bestaande investeerders. Zonder kapitaalinjectie was het bedrijf binnen twee maanden in de gevarenzone gekomen. Technologieblog TechCrunch schreef maandag op basis van anonieme bronnen dat VanMoof werkt aan het ophalen van een overbruggingsinvestering, bedoeld om het hoofd boven water te houden.