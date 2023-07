E-bikebedrijf VanMoof krijgt uitstel van betaling van rechter

Het Nederlandse e-bikebedrijf VanMoof heeft uitstel van betaling aangevraagd en verkregen van de rechtbank in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door NRC. Klanten van de in financiële problemen belande fietsenfabrikant kwamen woensdagmiddag al voor een dichte deur te staan bij winkels van VanMoof. Ook was al bekend dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen staakte. In een bericht op de eigen site stelde de onderneming dat het om een tijdelijke pauze ging "om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen".