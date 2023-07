Claim: Twitter moet ontslagen personeel nog half miljard betalen

Twitter is nog minstens een half miljard dollar aan ontslagvergoedingen verschuldigd aan de duizenden werknemers die zijn ontslagen sinds Elon Musk het bedrijf heeft overgenomen. Dat claimt het voormalige 'hoofd totale beloningen' Courtney McMillian van het socialemediabedrijf in een rechtszaak in San Francisco. McMillian is zelf een van de mensen die eerder dit jaar moest vertrekken bij Twitter en stelt dat de onderneming zich bij al die ontslagen niet aan de afspraken heeft gehouden. Volgens haar heeft Twitter in 2019 een ontslagregeling opgesteld waarin de meeste werknemers twee maanden van hun basissalaris plus één week loon voor elk volledig dienstjaar werd beloofd als ze zouden worden ontslagen. Seniorkrachten zoals McMillian zelf zou zelfs zes maanden doorbetaling zijn toegezegd. Maar Twitter gaf de ontslagen werknemers slechts maximaal één maand ontslagvergoeding, en velen van hen ontvingen niets, beweert McMillian. Onder leiding van Musk heeft Twitter meer dan twee derde van zijn personeel op straat gezet in een poging de kosten omlaag te brengen. Musk ging daarbij erg rigoureus te werk. Twitter heeft bijvoorbeeld geen afdeling mediarelaties meer omdat alle persvoorlichters moesten vertrekken. Musk handelt het contact met de media sindsdien vaak zelf af. Toen persbureau Reuters om commentaar vroeg over de nieuwe schadeclaim kreeg het een bericht terug met een poep-emoji. Twitter krijgt de laatste tijd vaker claims vanwege het niet nakomen van betalingen. Zo werd er vorige maand al een rechtszaak aangespannen met het verwijt dat Twitter miljoenen dollars aan bonussen voor medewerkers niet heeft overgemaakt. De berichtendienst heeft gezegd dat de claims ongegrond zijn. Ook is in de media gekomen dat Twitter al maanden niet meer betaalde voor de clouddiensten die het van Google en Amazon Web Services afneemt. Verder weigerde Twitter huur te betalen voor kantoorpanden die het bedrijf door alle ontslagen niet meer nodig had.