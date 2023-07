Baas betaalt voor invriezen eitjes: manier om uitstel moederschap te stimuleren?

In de VS, waar zorgverzekeringen een luxe zijn, is het al vrij normaal dat werkgevers betalen voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Ook in Nederland duikt het fenomeen nu op, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Die ontdekte dat McKinsey, Hubspot, LinkedIn, Uber, Salesforce, SurveyMonkey en Google het invriezen van eitjes, maar ook de aanschaf van donorzaad, extra ivf-rondes of kosten voor draagmoederschap voor hun werknemers vergoeden. In de VS betaalt al 20 procent van de grote bedrijven voor het invriezen van eitjes.

Daar is kritiek op. Het kan het uitstellen van het moederschap stimuleren. Lucy van de Wiel van King's College in Londen vertelt aan Nieuwsuur: "Enerzijds kan je vrouwen hiermee empoweren en meer zeggenschap geven over hun eigen vruchtbaarheid. Anderzijds is het ook belangrijk dat vrouwen de vrijheid voelen om een kind te krijgen wanneer dat voor hen een goed moment is."

Vooral bedrijven waar heel hard gewerkt moet worden en waar vrouwen druk voelen om geen vrij te nemen om kinderen te krijgen, bieden dit soort arbeidsvoorwaarden aan, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Van de Wiel legt uit dat het ook nog de sociale ongelijkheid vergroot: "Het aanbieden van fertility benefits zorgt ervoor dat een bepaalde vorm van zorg, zoals het invriezen van eicellen of meer ivf-cycli, toegankelijker wordt voor een specifieke groep mensen en niet voor een andere groep mensen. Dat is eigenlijk niet in lijn met de principes waarop de basisverzekering in Nederland is ingevoerd."