Het leven is veel duurder voor vrijgezellen. Hoeveel kost een vrij en single bestaan extra?

Als je de kosten van de huur, de energierekening en de boodschappen niet kunt delen met een partner, dan is het leven een stuk duurder. Maar er zijn nog veel meer kostenposten die hoger uitvallen voor een vrijgezel. Wat is de prijs van vrij, onafhankelijk en zelfstandig zijn?

Het percentage singles stijgt al jarenlang, en dan vooral in de steden. Zo wonen in Eindhoven, Utrecht en Rotterdam 25 procent van de mensen alleen, terwijl in Amsterdam, Maastricht en Groningen zelfs één op de drie in hun eentje de huur op moeten hoesten. Er zijn in totaal drie miljoen eenpersoonshuishoudens in Nederland, acht keer zoveel als in 1960.

Single zijn is een duur grapje

Huur, energiekosten, boodschappen, belastingen, verzekeringen, de auto, internet en tv, streamingdiensten, vakanties... het is allemaal duurder omdat je de kosten niet kunt delen met een partner. Singles zitten doorgaans ook meer in de horeca, want ze spreken vaker buiten de deur af met vrienden, kennissen of een potentiële nieuwe liefde.

Het belastingsysteem werkt ook niet bepaald mee. Met een fiscaal partner zijn er allerlei voordelen wat betreft sparen, aftrekposten, inkomsten- en vermogensbelasting die alleenstaanden niet hebben. Gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, zijn ook relatief duurder als alleenwonende. In Amsterdam betaal je bijvoorbeeld in je eentje 344 euro en met z'n tweeën 459 euro per jaar. In Maastricht is het bedrag zelfs gelijk. Je betaalt er relatief dus dubbel zoveel als alleenstaande.

Erfbelasting

Zelfs doodgaan is duurder als vrijgezel. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald over de eerste 700.000 euro aan vermogen dat een persoon aan zijn fiscale partner nalaat. Terwijl andere nabestaanden, bijvoorbeeld een broer of zus, 30 procent erfbelasting moeten inleveren na ontvangst.

Kortom, het is een duur grapje om vrij, zelfstandig, onafhankelijk, maar ook nog een beetje comfortabel te leven. Alles bij elkaar kost het gemiddeld ruim 1100 euro per maand meer exclusief de vakantiekosten, rekende Metro voor.