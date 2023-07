Experts vrezen voor hoge gasprijzen: ‘Nederland wandelt langs rand van klif’

Nu zijn de gasprijzen misschien lekker laag en ook de voorraden zijn zo goed als gevuld. Maar dat wil geenszins zeggen dat het gas in de winter goedkoop blijft. Volgens experts in De Telegraaf onderschat Nederland de risico's.

Zo legt lector Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen uit dat kleine incidenten de gasprijs al opdrijven. Ook koopt China weer meer gas op nu er economisch herstel is in het land.

Afgelopen winter ging het nét goed. De Nederlander betaalde zich blauw aan gas, maar zat wel lekker warm. De gasvoorraden zijn ook, zoals in de EU afgesproken, bijna weer voor 90 procent gevuld. De zachte winter heeft daar flink bij geholpen.

Maar experts blijven vrezen voor problemen. "Dat er nog veel haken en ogen zitten aan de vulling van gasvoorraden zie je aan het verschil in prijsverwachting”, zegt Visser. "Nu kost gas 30 cent per kuub, dat wordt eind dit jaar 50 cent op de gasmarkt. Normaal is het verschil 5 cent, vaak ook minder. Dit grote verschil tekent een zeer nerveuze markt.”

Meer vooruitkijken

"Voordat er paniek ontstaat, moet je nu al ingrijpen met inkopen voor komende jaren”, zegt energiespecialist Hans van Cleef van consultant Publieke Zaken. "Dat is de les uit afgelopen jaren. De gasprijs wordt niet bepaald door vraag en aanbod, maar vooral door de verwachting daarvan zoals het verloop van een oorlog.” Nederland blijft ’vooral gokken’ op aankopen op de dag- of spotmarkt, zegt Van Cleef. "Die prijs daar schiet heel erg op en neer.”

Ook moeten we rekening houden met een strenge winter, zegt Visser. "En voor de terminals voor gaslevering ligt de haven vol schepen. Maar de vraag is of dat aanbod blijft als China meer gas vraagt en de Verenigde Staten minder leveren. Nederland wandelt eigenlijk op de rand van een klif.”

Van Cleef ziet de prijzen oplopen. "Schepen van de VS gaan nu ook al naar China en India. Ik maak me absoluut zorgen.” Ook omdat China beter vooruitdenkt. "Een les voor Nederland, China sloot half juni een contract met Qatar, dat de Chinezen twintig jaar vier miljoen ton gas per jaar gaat leveren. Zo sluit het meer contracten. Dat is gas waar Nederland niet meer aan kan komen”, zegt energiedeskundige Ronald de Zoete.

Ook Hans de Kok, directeur van tariefvergelijker Pricewise, verwacht hogere prijzen in de winter. "Er komen meer vaste energiecontracten voor een jaar tot drie jaar, maar de prijzen daarvan kunnen relatief hoog zijn. De oude lage prijzen van 2021 en eerder keren voorlopig niet terug.”