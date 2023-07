KwikFit is door zijn VanMoof-onderdelen heen

VanMoof-eigenaren die hun fiets willen laten repareren bij KwikFit, hebben pech. Het reparatiebedrijf is door zijn onderdelen heen. Sinds vorige week bekend werd dat VanMoof in financiële problemen zit, is KwikFit overspoeld met verzoeken van mensen die hun VanMoof fiets willen laten repareren, aldus het FD. Pieter Bikker, directeur e-mobility bij KwikFit, zegt dat het heel snel is gegaan. Het bedrijf werkt sinds eind juni samen met VanMoof. Vorige maand kondigden VanMoof en KwikFit een samenwerkingsovereenkomst aan, waarbij klanten hun VanMoof-fiets bij KwikFit konden laten repareren vanwege de lange wachttijden bij VanMoof zelf.