ABN Amro somber over huizenmarkt: “Er is een verdere correctie nodig”

Makelaars meldden afgelopen weken dat de woningmarkt weer aantrekt. Hun berichten blijken een hoog WC-eend-gehalte te hebben. ABN Amro is namelijk een stuk minder positief. Het aantal verkopen en ook de prijzen blijven dit jaar dalen.

In de periodieke Woningmarktmonitor van de bank staat dat er in de twaalf maanden tot en met mei van dit jaar 7 procent minder woningen zijn verkocht. ABN Amro noemt de vooruitzichten 'allesbehalve gunstig'. Dat komt onder meer doordat de nieuwbouw stagneert. Die zorgt er normaal gesproken voor dat er doorstroom is vanuit bestaande woningen. Nu komt de markt dus zo goed als stil te liggen.

Makelaarsvereniging NVM wist eerder nog te melden dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,8 procent waren gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. "Dit kwam echter vooral doordat er relatief veel woningen in het hogere prijssegment werden verkocht”, stelt ABN Amro. Bovendien is het tweede kwartaal altijd het beste van het jaar. Daarom moet je ook niet vergelijken met een kwartaal eerder, maar met een jaar eerder.

Huizen blijven volgens ABN slecht betaalbaar. "Om dat te veranderen, is een verdere correctie nodig. Omdat dit tijd kost, blijft het aantal transacties waarschijnlijk laag.” De bank verwacht voor dit jaar een prijsdaling van 5 procent en volgend jaar nog eens 3 procent.

Vooral oude woningen zakken in prijs, omdat mensen steeds meer naar het energielabel kijken. De verwachting is dat de gasprijzen hoog blijven dus hebben de meeste kopers een voorkeur voor woningen van na 2000. Dat effect wordt nog sterker als vanaf 2024 het energielabel wordt meegenomen in de hypotheekberekening.