Dit zijn de meest gevraagde beroepen en het gemiddelde salaris wat daarbij hoort

Er heerst nog altijd grote krapte op de arbeidsmarkt. Vacaturesite Indeed zocht uit wat de meest gevraagde beroepen zijn en wat het gemiddelde brutosalaris is dat daarbij hoort, uitgaande van een fulltime contract. Waar is de nood het hoogst?

Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar stonden in ons land zo'n 437.000 vacatures open, terwijl voor elke 100 werklozen er liefst 122 vacatures beschikbaar waren, blijkt uit cijfers van het CBS.

Productie, reparatie en montage

Vooral in de productie-, reparatie- en montagesector is er een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Een installatiemonteur kan 2850 euro verdienen, een elektricien gemiddeld 2973 euro en een procesoperator kan rekenen op een brutosalaris van 3034 euro per maand.

IT en software developing

In de IT-sector zijn veel extra mensen nodig en daar willen werkgevers goed voor betalen. Een software developer verdient gemiddeld 3507 euro bruto, terwijl een back-end developer 3933 euro per maand waard is.

Retail (winkeliers)

Als kassa- of verkoopmedewerker kun je 2090 euro verdienen, terwijl een leidinggevende functie bijna 50 procent meer betaalt: voor gemiddeld 3029 euro bruto per maand kun je als bedrijfsleider aan de slag in de retailsector.

Horeca

Een receptionist in de horeca verdient gemiddeld 2345 euro en als chefkok kun je zo'n 2846 euro per maand laten bijschrijven op je bankrekening op basis van een volledige werkweek.

Bouw en architectuur

De salarissen in de bouw lopen erg uiteen. Schilders verdienen gemiddeld 2957 euro bruto, terwijl een projectleider in de bouw gemiddeld 4453 euro verdient.

Administratie, bedrijfsvoering en financiële dienstverlening

Om de bedrijfsvoering en financiële processen gestroomlijnd te laten verlopen, is veel gekwalificeerd personeel nodig. Aangezien die moeilijk te vinden zijn, willen werkgevers hier diep voor in de buidel tasten. Administratief medewerkers kunnen op 2363 euro rekenen, een managementassistent op zo'n 3000 euro per maand. Assistent accountants verdienen zo'n 2976 euro bruto per maand, terwijl een registeraccountant al gauw 4924 euro binnenhengelt op fulltime basis.

Transport en logistiek

Het is moeilijk om genoeg goede arbeidskrachten te vinden voor de transport- en logistieksector. Een magazijnmedewerker krijgt gemiddeld zo'n 2000 euro voor zijn inzet. De beloning van een chauffeur kan flink verschillen afhankelijk van het soort baan, maar gemiddeld ligt het salaris op 2574 euro bruto per maand.

Hoveniers en schoonmakers

Ook om schoonmakers en hoveniers zit Nederland te springen. Een hovenier kan tussen de 1900 en 2600 euro bruto per maand opstrijken, terwijl schoonmakers gemiddeld 2795 euro kunnen verdienen.